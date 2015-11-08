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PAZAR SABAHI KORKUNÇ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR !


PAZAR SABAHI KORKUNÇ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR !
Tarih : 08 Kasım 2015, 09:31
Puan Ver : Pazar Sabahı Korkunç Kaza: Ölü Ve Yaralılar Var !(10/10)7


Karahüyük Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen, 01 JJ  891 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.

 

Kazada, araçtaki Hicran Akbaş (36), Ayşe Akbaş (58), Nermin Cengiz  (55) ve Limon Çakı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ergün Akbaş (34) ile  Ayhan Cengiz (29) ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, sıkıştıkları yerden itfaiye  ekiplerince çıkartıldıktan sonra morga gönderildi.

 

Araçtakilerin İzmir'deki bir yakınlarının cenaze töreninden döndükleri  öğrenildi.








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