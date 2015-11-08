PAZAR SABAHI KORKUNÇ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR !
Karahüyük Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen, 01 JJ 891 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Hicran Akbaş (36), Ayşe Akbaş (58), Nermin Cengiz (55) ve Limon Çakı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ergün Akbaş (34) ile Ayhan Cengiz (29) ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra morga gönderildi.
Araçtakilerin İzmir'deki bir yakınlarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.
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