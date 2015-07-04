

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, yarın yapılacak referandum öncesinde ülkenin ünlü Sintagma Meydanı'nda düzenlenen “hayır” mitinginde bir kez daha halka seslendi. Parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyerek gelen Çipras, meydanı dolduran kalabalıktan yarın yapılacak oymada ‘Hayır' demelerini istedi. Yunan halkı tarafından bir kahraman gibi karşılanan Çipras, mitingde gerçekleştirdiği konuşmasında demokrasinin özgürlük ve bir çözüm yolu olduğunu kaydederek, “ Bu gece burada demokrasinin zaferini kutluyoruz. Pazartesi ne olursa olsun biz zaten kazandık” diyerek kendini destekleyenlere seslendi.







Mitingde gerçekleştirdiği konuşması sık sık alkışlarla bölünen Çipras, “Pazar günü sadece Avrupa'da mı kalacağımıza değil, Avrupa'da haysiyetle mi yaşayacağımıza, Avrupa'da gelişip eşit mi olacağımıza karar vereceğiz. bugün şantaj ve kokuyu aşmak için bayram yapıyor, şarkılar söylüyoruz. Pazar günü, Avrupa'ya ve dünyaya demokrasi mesajı göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Hayır mitinginin bir protesto olmadığını kaydeden Çipras, “Bu, korku ve şantaj karşısında başarılı olmanın kutlamasıdır” dedi.







Yunanistan Başbakanı Çipras, yarın için gösterilen çabanın reddedilemez olduğunu vurgulayarak, “Avrupa değerleri tehdit edilemez. Bugün bütün dünyanın gözü Sintagma Meydanı'nda. Yunan halkı ültimatomları iade etmeyi bildiğini gösterdi. Pazar günü bir kez daha sizi kemer ültimatomlara hayır demeye, sırtınızı dönmeye davet ediyorum” dedi.