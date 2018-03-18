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Pazar gezmesinde olanlar dikkat! Meteoroloji sağanak için saat verdi

PAZAR GEZMESİNDE OLANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ SAĞANAK İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji, akşam saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışın olduğu saatlerde sıcaklıklar 14 ila 15 derece arasında değişiklik gösterecek.

Tarih : 18 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Pazar Gezmesinde Olanlar Dikkat! Meteoroloji Sağanak İçin Saat Verdi(6/10)2

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Mart ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar için Meteoroloji fırtına ve yağmur uyarılarında bulundu. İstanbul'da bugün günü sıcaklık en yüksek 21 dereceyi bulacak. Akşam saat 18:00'den itibaren ise sağanak yağışlı olacak.

HAVA SICAKLIĞI ÜLKE GENELİNDE ARTACAK

Hava sıcaklığı; hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU! AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da bugün sıcaklık 14 ila 21 derece arasında değişiklik gösterecek. Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre bugün saat 12.00 - 18.00 arası çok bulutlu gösteriyor.

Saat 18.00'dan sonra ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın olduğu saatlerde ise sıcaklıklar 14 ila 15 derece arası oynayacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SOBA ZEHİRLENMESİ, ÇATI UÇMALARINA DİKKAT

Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuvvetli, batısında ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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