

Daha önceki haberlerimizde de paylaştığımız gibi PayPal, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Peki bu kararın perde arkasında ne gibi sebepler bulunuyor?



PayPal, dünya çapında internet üzerinden alışveriş yapılmasını sağlayan bir hizmet. PayPal, çek veya para transferleri emirlerine ikame olarak, internet ortamında güvenli alışverişin kapılarını açıyor. PayPal'ın çoğunluk hissesi, 2002 yılında eBay tarafından, 1.3 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.



Dünyaca ünlü servis; 190'dan fazla ülkede faaliyet yürütüyor. Şirketin, 2015 yılı geliri 9.24 milyar dolar, net karı ise 1.46 milyar dolar olarak açıklandı. Söz konusu gelirin, yüzde 48'i çoğunluk hissesini elinde bulunduran eBay'in kontrolünde.



Peki ne oldu da şirket, ülkemizdeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.? PayPal, kısa süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na resmi lisans başvurusunda bulunmuştu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; şirketi başvurusunu geri çevirdi. Sızan dedikodulara göre, BBDK tüm kullanıcıların vergiye tabi tutulması için şirketten belge istiyor. Kanunen bu durumda bir problem yok zira bankaların ve tüm finansal kurumların parasal eylemleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenebiliyor. Bununla birlikte, dünyaca ünlü internet servisi, kullanıcı mahremiyetini gözeterek bu uygulamayı kabul etmiyor. Tabii başka dedikodular da mevcut ancak doğruluğunu veya yanlışlığını onaylamamız mümkün değil. Rivayete göre BBDK, Troy isimli bir PayPal alternatifi ile anlaşıldı. Bu da lisans başvurusunun, reddedilmesinin sebeplerinden biri oldu. Tekrarlamakta fayda görüyoruz bu sadece bir söylenti ve gerçekliği hakkında hiçbir kanıt yok.



Bir diğer dedikodu ise; Türkiye'nin, PayPal'in aktif olduğu pazarlarında yeterince iş hacmi bulunmadığı yönünde. Yani firma açısından bakarsak, ülkemizde istediği kar rakamlarına ulaşamadığı söylenebilir.



Servis müşterileri, 6 Haziran 2016'ya kadar hesaplarına giriş yapabilecek ve gerekli tüm fon transferlerini gerçekleştirebilecek.



Dünyaca ünlü internet servisinin problem yaşadığı ilk ülke Türkiye değil. Şirketin çekilme kararı aldığı diğer ülkeler Belarus, Burma, Fildişi Sahilleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Liberya, Kırım, Kuzey Kore, Sudan, Sierra Leone, Sudan, Zimbabwe, Suriye ve Batı Balkan ülkeleri bulunuyor. Kırım'da gerçekleşen operasyon ve Rusya ve Kırım arasında para transferi gerekçesiyle durdurulurken; Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de, internet servisine küçük çaplı cezalar kesti.



Şirketin, çekilme kararını ise şu resmi açıklama ile duyuruldu:



Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki müşterilerimiz PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklardır. Müşterilerimiz PayPal hesaplarına giriş yapabilir ve varsa hesaplarındaki bakiyeyi Türkiye'deki banka hesaplarına aktarabilirler.



Belirtmek isteriz ki, şirketimizin önceliği her zaman müşterileri olmuştur. Ancak yerel düzenleyici kuruluşa yaptığımız lisans başvurusunun reddi ve ilgili kurumun Türkiye'deki faaliyetlerimizi durdurma talimatı doğrultusunda uygulamak durumunda olduğumuz bu karardan dolayı üzüntü duymaktayız.



Bakiyenizi çekmek için:



1. Hesabınıza giriş yapın.



2. Özet sayfasında yer alan PayPal Bakiyesi'nden “Para Çekin”i tıklayın.



3. Çekmek istediğiniz tutarı girin, çekilen paranın iletileceği banka hesabını seçin ve “Devam”ı tıklayın.



4. Onay sayfasını inceleyin ve ardından “Gönder”i tıklayın.



Bakiyenin banka hesabınıza gönderilmesi 5 – 7 gün arası sürebilmektedir.



Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki müşterilerimiz PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklardır. Müşterilerimiz PayPal hesaplarına giriş yapabilir ve varsa hesaplarındaki bakiyeyi Türkiye'deki banka hesaplarına aktarabilirler.



Belirtmek isteriz ki, PayPal'ın önceliği her zaman müşterileri olmuştur. Ancak yerel düzenleyici kuruluşa yaptığımız lisans başvurusunun reddi ve ilgili kurumun Türkiye'deki faaliyetlerimizi durdurma talimatı doğrultusunda uygulamak durumunda olduğumuz bu karardan dolayı üzüntü duymaktayız.



Bakiyenizi çekmek için:



1. Hesabınıza giriş yapın.



2. Özet sayfasında yer alan PayPal Bakiyesi'nden “Para Çekin”i tıklayın.



3. Çekmek istediğiniz tutarı girin, çekilen paranın iletileceği banka hesabını seçin ve “Devam”ı tıklayın.



4. Onay sayfasını inceleyin ve ardından “Gönder”i tıklayın.



Bakiyenin banka hesabınıza gönderilmesi 5 – 7 gün arası sürebilmektedir.



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