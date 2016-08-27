E-ticaretin en önemli servis sağlayıcılarından biri olan PayPal yaklaşık 3 aydır ülkemizde aktif değil. Ancak geri gelebilir. İşte detaylar.



E-ticaretin en önemli servis sağlayıcılarından biri olan PayPal yaklaşık 3 aydır ülkemizde aktif değil. Ancak geri gelebilir. İşte detaylar.



Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Üst Kurulu yani BDDK tarafından lisansı iptal edilen PayPal, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana Türkiye operasyonuna son verdi. Ancak bu duyuruyu yaparken, tekrar geri gelmek için çalışmalar yaptığını da vurgulamıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre PayPal Türkiye'ye geri gelecek.



PayPal Türkiye'ye ne zaman geri gelecek?



Öncelikle PayPal tarafından yapılmış resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Bu iddianın kaynağı Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent. Verilen tarih ise 2017.



İddiaya göre PayPal, eskiden olduğu gibi önümüzdeki yıl Mart ayında Türkiye'ye geri gelecek. An itibariyle Türkiye'deki banka hesapları ve kredi kartları kullanılarak PayPal üzerinden herhangi bir işlem yapılamıyor. Ancak bu sorun “Cross Border” adlı yeni bir yöntemle aşılacak. Yeni yöntemin PayPal yetkilileri tarafından BDDK'ya önerildiği söyleniyor. Yani PayPal geri gelmek için çabalıyor diyebiliriz.



Yeni düzenlemenin detayları henüz gizemini koruyor. PayPal'ın sunduğu tüm özellikler bu şekilde geri gelebilecek mi bunu zaman gösterecek. Konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirtelim.



Türkiye'nin e-ticaret pazarında kapanmadan önce %12'lik bir pazar payına sahip olan PayPal'ın işlem hacmi 800 milyon dolar seviyesindeydi. Detaylar şimdilik bu kadar.



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