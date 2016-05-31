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paypal türkiye'den neden çekildi?

PAYPAL TÜRKİYE'DEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Dünya çapında 180 milyona yakın kullanıcısı olan PayPal Türkiye operasyonlarını durduruyor. Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tercih edilen dijital ödeme platformu, pazardan çekilme kararı aldı.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 16:05
Puan Ver : Paypal Türkiye'den Neden Çekildi?(5/10)5


PayPal, Türkiye websitesindeki açıklamada Türkiye'deki düzenleyici kuruluşa, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK)'ya yaptığı lisans başvurusunun reddedildiğini yazıyor.



2014 verilerine göre Türkiye'de en çok kullanılan dijital ödeme platformu PayPal'in Türkiye'den çekildiğinin haberi e-ticaret ve çevrimiçi alışverişte PayPal kullanan birçok kullanıcının kendini zor durumda hissetmesine neden oldu.








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