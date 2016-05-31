PAYPAL TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU
Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan online bankacılık ve para aktarma hizmeti olan PayPal, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan online bankacılık ve para aktarma hizmeti olan PayPal, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan online bankacılık ve para aktarma hizmeti olan PayPal, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Sebep olarak BDDK lisans başvurusunu kabul edilmemesi olarak gösterilen PayPal, 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki PayPal müşterileri hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacak.
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