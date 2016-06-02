Paypal' ın ülkemize ve ticarete olan etkileri, yerli pazarda PayPal kapatılışının yankıları ve PayPal kapatılış sürecinin evreleri üzerine tüm bilinmesi gerekenler…



Paypal' ın ülkemize ve ticarete olan etkileri, yerli pazarda PayPal kapatılışının yankıları ve PayPal kapatılış sürecinin evreleri üzerine tüm bilinmesi gerekenler…



PayPal, bilindiği üzere global bir sistem. Global oluşunun getirdiği inanılmaz fonksiyonlarından her ülke de olduğu gibi bizim ülkemizde de yararlanılıyor. Çekilme kararının açıklanmasıyla gündeme oturan bu konunun, nedenlerini ve altında yatan resmi problemleri de zaten daha önceki haberimiz kapsamında ulaştırmıştık.



Ancak bir de konuya bu durumun bize etkileri ne olacak merceği üzerinden bakalım. Peki, ” Paypal' ın Türkiye' de Kapatılması, Türkiye' yi Nasıl Etkileyecek? ”



E- Ticaret:E-ticaretin önemli ödeme yöntemlerinden birine sekte vuruldu. Bu noktada ciddi problemler yaşanacak, ki zaten çekilme kararıyla beraber bu problemler yüzünü göstermeye başladı bile. Peki nedir bu problemler?



a) Freelancer sektörüne ciddi darbe:Freelancer çalışanlar genellikle evrensel olması ve süratli olması nedeniyle PayPal kullanıyorlar. Bu noktada gerek yurtdışı kaynaklı müşterileri, gerekse yerel pazardaki hız nedeniyle PayPal kullanan müşterileriyle problem yaşamalarına neden olacak.



b) Alışılagelmiş ödeme:Sunucu masrafını ödeyen developerlar, müşterilerinin yurtdışı kaynaklı sistemlerini yöneten şirketler, bu işlemlerini PayPal üzerinden gerçekleştiriyorlardı. Buradaki süratin ve evrenselliğin getirmiş olduğu rahatlıktan dolayı kesin tercih hep PayPal olarak kayıtlara geçiyordu.



c) Yerli PayPal?: Ülkemizde şuan için PayPal rakibi hizmet veren bir marka oluşmadı. Elbette var, ancak BDDK tarafından sunulan bu kriterleri karşılayabilecek kadar yok. Yani bir IT departmanı, yöneticisi için istenen özellikler, A.Ş olması vs… Uzun lafın kısası, PayPal bu noktada Türkiye pazarında ciddi bir boşluk oluşturmuş durumda.



Hal böyle olunca da belki PayPalrakibi yerli bir ismi daha çok yakında duyarız. Şuan için pek mümkün görünmüyor olsa da. AncakPayPal' ın etkilerinin ve geri çekilmesininardındaki sebeplerin de aşılamayacak problemler olmadığı ortada.



Fenomen İsimlerde Hack Yer!