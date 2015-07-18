En yaygın online ödeme sistemlerinden biri olan PayPal'in müşterileri yeni bir e-dolandırıcılık (phishing) saldırısının kurbanı oldu. Tespit edilen bu dolandırıcılıkta, maillerin Türkiye'deki bir sunucudan gönderilmekte olduğu ortaya çıktı.



Kredi kartı kartı bilgilerini vermeden para transferi yapılmasını sağlayan online ödeme yöntemi PayPalsiber dolandırıcıların yeni hedefi oldu. PayPal, müşterileriyle e-mail yoluyla iletişim kurduğundan, dolandırıcılar da benzer bir e-posta formatı ve gönderici adresi kullanarak PayPal müşterilerine ulaşıyor.



“Hesabınızla ilgili bir sorunu çözüme kavuşturmak için yardımınıza ihtiyacımız var.” şeklinde başlayan e-mail, “PayPal Müşteri Hizmetleri” tarafından gönderilmiş gibi görünse de e-mailler aslında xfikir@xfikir.com RFC Sender: aaaa@server.xfikir.com adresinden gönderiliyor.



Mail, bu sorunu çözmek (!) için kullanıcıları PayPal oturum açma sayfasını taklit eden, Belarus dilindeki “www.serviceprint.by” adresine yönlendiriyor ve müşterinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini toplama süreci bu şekilde başlamış oluyor.







Girilen her türlü kullanıcı bilgisi (hatalı hesap bilgileri dahil), uzun bir yükleme süresine yol açıyor.







Daha sonra kullanıcılardan fatura adreslerini güncellemeleri isteniyor.







Kullanıcılardan kredi kartı bilgilerini girmeleri isteniyor.







Ardından kullanıcı gerçek PayPal sitesine yönlendiriliyor.







Dolandırıcılık maillerinin Türkiye'den gönderildiğini tespit eden uzmanlar, bu tür dolandırıcıların tuzağına düşmemek için kullanıcılara şu uyarılarda bulunuyor: