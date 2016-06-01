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paypal bakiyeleri için muhteşem kampanya!

PAYPAL BAKİYELERİ İÇİN MUHTEŞEM KAMPANYA!

Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformları arasında önemli bir isme sahip olan Ekşisözlük, PayPal hesapları için çok anlamlı bir kampanya başlattı.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:06
Puan Ver : Paypal Bakiyeleri İçin Muhteşem Kampanya!(6/10)6


Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformları arasında önemli bir isme sahip olan Ekşisözlük, PayPal hesapları için çok anlamlı bir kampanya başlattı.



Daha önceki haberlerimizde paylaştığımız ve PayPal'ın ülkemizden çekilmesinin perde arkasını araladığımız haberlerimizde, internet servisinin, Türkiye'deki son günlerini yaşadığını vurgulamıştık.



Ne var ki Ekşisözlük üyeleri, “Bulutların arasından daima Güneş sızar” ifadelerini doğrulayarak, takdir ettiğimiz bir organizasyona imza attı.



Dergus takma isimli Ekşisözlük üyesi, PayPal hesaplarında kalan bakiyelerin Lösev'e (Lösemili Çocuklar Derneği) bağışlanması yönünde, ahlaki ve insani yönü güçlü bir organizasyona ön ayak oldu. Duyarlı Ekşisözlük üyeleri, bakiyelerindeki küçük veya büyük rakamları Lösev'e bağışladılar. 17:22 itibariyle, Lösev'e bağışlanan para 35.000 TL'yi buldu. Haberi yayına koyduğumuz 20:00'ye kadar bu rakamın, ciddi bir şekilde arttığına de eminiz. Kıyıda köşede kalan miktarlarla, 35.000 TL'yi aşmak harikulade bir şey olsa gerek.



Dergus, söz konusu eylemin nasıl gerçekleştirilebileceğini de anlattı. Buna göre önce PayPal hesabına giriş yapılıyor ve gönder ve iste sekmesine tıklanıyor. Ardından, arkadaşlarınıza ve ailenize para gönderin seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda “International@losev.org.tr” yazılıyor ve ‘sonraki' imgesine basılıyor. Gerisi kolay, bağışlamak istediğiniz rakamı giriyorsunuz ve işlem gerçekleşiyor. Yazarlar, bakiyelerinde kalan ve kullanılamayan fonları bile Lösev'e bağış olarak yollayabiliyor.



Gerek Dergus, gerekse Ekşisözlük üyelerinin çizdiği yolu, tüm PayPal kullanıcılarının takip etmesini diliyoruz. Zira kıyıda köşede kalan ve ürün veya hizmet alımında kullanamadığınız 2-3 dolar bile Lösemili Çocuklar Derneği için büyük önem teşkil ediyor. Ufacık rakamlar bile, onlarca hayat kurtarabilir.



Warcraft, Hayal Kırıklığı mı?








Etiketler: Paypal  Bakiyeleri  İçin  Muhteşem  Kampanya    haber

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