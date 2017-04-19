Google, mobil ödeme platformu Android Pay bünyesine PayPal'ı da dahil ettiğini duyurdu. Şimdilik sadece PayPal hesaplarındaki bakiyeyle ödeme yapılabilecek



Google'ın mobil ödeme platformu Android Pay bünyesine, bu sabahtan itibaren elektronik ödeme sektörünün öncülerinden PayPal da dahil oldu. İki şirket, yaptıkları açıklamada mobil uygulamalar üzerindeki etkilerini genişletmenin yanı sıra fiziksel olarak işleyen geleneksel perakendeler için de sistemlerini daha fazla kullandırmayı amaçlıyor.



PayPal ve Google arasındaki bu anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Android Pay kullanıcıları Paypal hesaplarıyla Android Pay hesaplarını doğrudan eşleştirebilecek. Ortaklık entegrasyonu Discover ile sağlanacak yani Android Pay cüzdanları Discover ve Android Pay kabul eden her yerde çalışabilecek.







kaynak:bloomberght