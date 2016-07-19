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paylaşımlarından hayranları rahatsız oldu

PAYLAŞIMLARINDAN HAYRANLARI RAHATSIZ OLDU

Şarkıcı İrem Derici bir kitaptan alıntı yaparak sosyal medya hesabından paylaştı; takipçileri Derici'yi ‘darbe girişimi'nde sokağa çıkmamakla suçladı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:38
Puan Ver : Paylaşımlarından Hayranları Rahatsız Oldu(9/10)6


Şarkıcı İrem Derici bir kitaptan alıntı yaparak sosyal medya hesabından paylaştı; takipçileri Derici'yi ‘darbe girişimi'nde sokağa çıkmamakla suçladı. İşte o tepkiler..



15 Temmuz Cuma gecesi başlayıp 16 Temmuz'un ilk saatlerinde başarısız sonuçlanan ‘darbe girişimi'nin ardından polis ve halk, askerle karşı karşıya geldi. 5 saat süren çatışmalarda ‘demokrasi kazandı' manşetleri tüm gazetelerde ilan edildi. Yaşanan olayların ardından sokağa çıkmamakla suçlanan ünlü isimlere kullanıcılar tarafından sert tepki gösterenler oldu. Yani paylaşım yapan da tepki gördü, yapmayan da…



Sosyal medya hesabı Instagram'dan ‘darbe girişiminin yaşandığı gün Türk bayrağını paylaşan Derici, 2 gün sonra yani bugün Fernando Pessoa'nun ‘Hiçbir şey istememenin mutluluğu' adlı kitabından bir alıntı şu sözleri paylaştı:

‘Hiçbir zaman anlaşılmayı istemedim. Anlaşılmak, fahişelik yapmaktır. Bütün doğallığım ve saygımla söylüyorum; anlaşılmaz ve bilinmez bir insan olarak ciddiye alınmayı tercih ederim.'








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