Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Gürsel Dursun, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden el çektirilmiş oldu



Facebook'taki paylaşımıyla tepki çeken Malatya YSK İl Müdürü Gürsel Dursun açığa alındı.



Sosyal medyada hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı için evet' söylemiyle tepkileri üzerine çeken il müdürü, bu paylaşımın kendine ait olmadığını, 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını savunarak Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerden özür dilemişti.



Hakkında soruşturma başlatılan YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, soruşturmanın selameti için bu sabah YSK tarafından açığa alındı. YSK İl Müdürü, soruşturma tamamlanıncaya kadar, görevden el çektirilmiş oldu.







kaynak:habertürk