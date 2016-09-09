

Online alış verişlerin yeni nesil ödeme şekli ve güvenli şekli olarak tabir edilen paykasa kartlar, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Paykasa kart kullanım alanlarıonline işlemler olarak tanımlanmakta olup, bu çeşit bir ödeme şeklini kabul eden binlerce mağaza veya site bulunmaktadır. Kartın kullanılacağı ortamlar arasında ilk sırada, online marketler yani online mağazalar yer almaktadır. İnternet üzerinden hizmet veya ürün satan 20 bine yakın uluslar arası ve ulusal mağaza, paykasa ile ödeme sistemini kabul etmektedir. Güvenli bir şekilde ve anında ödeme işlemini kabul eden diğer ortamlar arasında ise, online oyun siteleri ve bazı sosyal hesaplar yani platformlar bulunmaktadır. Buralarda paykasakartal.gen.tryetkili temsilcisinden alınan kartlar, hızlı, kolay, aynı zamanda güvenli bir şekilde kullanılmakta ve ödeme miktarları hiçbir komisyon ile karşılaşılmadan anında karşı tarafın hesabına aktarılmaktadır.



Paykasa Kart Kullanımı



Kredi kartları ile benzerlik gösteren paykasa kartlar, herkes tarafından kolay bir şekilde kullanılabilir özellikte bulunmaktadır. Bilinenin aksine, paykasa kart kullanımıson derece kolaydır ve işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Eğer sizlerde gibi Türkiye'de kart satışı konusunda yetkili olan bir temsilciden kartınızı satın almış iseniz, online alış verişlerinizde kartınızı kullanabilirsiniz. Her hangi bir online mağazaya giriş yaptığınızda, alış verişinizi tamamlamalısınız. Bilindiği üzere online alış verişlerde ürün alım işlemi bittikten sonra, ödeme aşamasına gelinmektedir. Ödeme aşamasına gelindiğinde ise, alış veriş yapanlara ne ile ödeme yapılacağı ya da hangi seçenek ile ödeme yapılacağı sorulmaktadır. Paykasa ile çalışan mağazalarda, bu seçenekler arasında paykasa ibaresinin yazılı olduğu görülecektir. Seçeneklerden paykasa ibaresi seçilmeli ve ödeme formuna yetkili temsilciler tarafından teslim edilmiş olan pin kodları girilmektedir. Ödeme miktarının doğruluğu kontrol edildikten sonra, işleme onay verilmesi, kart kullanımının sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlamına gelecektir. Bu andan itibaren ön ödeme miktarı bitirilmiş olacak ve kart bahsedildiği üzere, bir daha kullanılmamak üzere iptal olacaktır.



Paykasa Kullandıktan Sonra Ne Olur?



Eğer bir paykasa kart satın almış iseniz ve kartınız içerisinde yer alan ön ödeme miktarını online alış verişlerinizde kullanmış iseniz, kartınızı bir daha kullanmayacağınızı bilmeniz gerekmektedir.



Paykasa kullanıldıktan sonra ne olur?



Sorusunun cevabı, kartın iptal olacağıdır. Buradaki önemli detay, alış verişlerde kart içerisinde bulunan ön ödeme miktarının tamamen harcanmış olması gerektiğidir. Bilindiği gibi paykasa kartlar, birden fazla kullanıma müsaade etmektedir. Eğer alış verişinizden sonra kartınızın içerisinde para kalmış ise, yeni bir alış verişte kartınızı kullanabilirsiniz. Ancak limitinizin yani ön ödeme miktarınızın tamamını harcamış iseniz, kartınızı bir daha kullanma şansınız bulunmamaktadır. Eğer harcayamayacağınız miktarda düşük bir bedel kartınızda kalmış ise ve siz bu parayı geri almak istiyor iseniz, kartı satın aldığınız yetkili temsilciye başvurmalı ve paykasa kart bozdurma işlemini talep etmelisiniz.