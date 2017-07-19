Konya'da bir pavyona yapılan baskında gözaltına alınan 4 yabancı konsomatris kadının savunması şaşkına çevirdi: Kente turist olarak geldik, tarihi yerleri gezeceğiz.

Konya'da bir pavyona yapılan baskında konsomatris olarak çalıştığı öne sürülen 4 yabancı kadın gözaltına alındı. Pavyonda çalıştıklarını kabul etmeyen kadınlar, kente turist olarak geldiklerini, tarihi yerlerini gezeceklerini söyledi.

"TURİSTİZ, TARİHİ YERLERE GEZMEYE GELDİK"

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi. Baskında konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Gürcistan vatandaşı F.M. (29), M.D. (34), N.M. (28) ve Uganda vatandaşı A.K.B. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar polise verdikleri ifadede, pavyonda çalışmadıklarını, tarihi yerleri gezmek için Konya'ya geldiklerini iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.İŞLETMECİYE AİT 3 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca işyerinin işletmecisi Osman T.'nin otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Osman T.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: haberinburada