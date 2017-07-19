İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Pavyonda Gözaltına Alınan Konsomatrislerin Savunması Şaşırttı: Turistiz, Gezmeye Geldik

PAVYONDA GÖZALTINA ALINAN KONSOMATRİSLERİN SAVUNMASI ŞAŞIRTTI: TURİSTİZ, GEZMEYE GELDİK

Konya'da bir pavyona yapılan baskında gözaltına alınan 4 yabancı konsomatris kadının savunması şaşkına çevirdi: Kente turist olarak geldik, tarihi yerleri gezeceğiz.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Pavyonda Gözaltına Alınan Konsomatrislerin Savunması Şaşırttı: Turistiz, Gezmeye Geldik(5/10)1

Konya'da bir pavyona yapılan baskında konsomatris olarak çalıştığı öne sürülen 4 yabancı kadın gözaltına alındı. Pavyonda çalıştıklarını kabul etmeyen kadınlar, kente turist olarak geldiklerini, tarihi yerlerini gezeceklerini söyledi.

"TURİSTİZ, TARİHİ YERLERE GEZMEYE GELDİK"

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi. Baskında konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Gürcistan vatandaşı F.M. (29), M.D. (34), N.M. (28) ve Uganda vatandaşı A.K.B. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar polise verdikleri ifadede, pavyonda çalışmadıklarını, tarihi yerleri gezmek için Konya'ya geldiklerini iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.İŞLETMECİYE AİT 3 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca işyerinin işletmecisi Osman T.'nin otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Osman T.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pavyonda  Gözaltına  Alınan  Konsomatrislerin  Savunması  Şaşırttı  Turistiz  Gezmeye  Geldik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER