PAUL WALKER'IN KIZI PORSCHE'YE DAVA AÇIYOR
ABD medyasının aktardığına göre Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) filminin oyuncusu Paul Walker'ın kızı, babasının yolcu koltuğundayken trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği otomobilin üreticisi Porsche'ye dava açıyor.
Walker, 2013 yılı Kasım ayında içinde bulunduğu Porsche marka araç bir direğe çarpıp alev alınca hayatını kaybetmişti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre Walker'ın 16 yaşındaki kızı Meadow Rain Walker, Otomobil üreticisinin güvenlik eksikleri olduğunu iddia edip ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açtı.
Firmadan henüz davayla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Meadow Walker, aracın tasarımında gerekli güvenlik önlemleri olsaydı kazanın engellenebileceğini ve Walker'ın hayatta kalabileceğini söylüyor.
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