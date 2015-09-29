

Walker, 2013 yılı Kasım ayında içinde bulunduğu Porsche marka araç bir direğe çarpıp alev alınca hayatını kaybetmişti.







ABD medyasında yer alan haberlere göre Walker'ın 16 yaşındaki kızı Meadow Rain Walker, Otomobil üreticisinin güvenlik eksikleri olduğunu iddia edip ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açtı.







Firmadan henüz davayla ilgili bir açıklama yapılmadı.







Meadow Walker, aracın tasarımında gerekli güvenlik önlemleri olsaydı kazanın engellenebileceğini ve Walker'ın hayatta kalabileceğini söylüyor.