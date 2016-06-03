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paul ryan'dan donald trump'a sürpriz destek

PAUL RYAN'DAN DONALD TRUMP'A SÜRPRİZ DESTEK

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, geçen ay başında Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışta tek başına kalan emlak zengini Trump ile partinin elitleri arasındaki fikir ayrılığı, ülke siyasetinin gündemini belirleyen konuların başında geliyordu.

Tarih : 03 Haziran 2016, 17:26
Puan Ver : Paul Ryan'dan Donald Trump'a Sürpriz Destek(9/10)9


ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, geçen ay başında Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışta tek başına kalan emlak zengini Trump ile partinin elitleri arasındaki fikir ayrılığı, ülke siyasetinin gündemini belirleyen konuların başında geliyordu.



Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan da Trump'ın, partililerin önemli desteğini alarak rakiplerini tek tek saf dışına itmesine rağmen adaylığına mesafeli yaklaşıyordu. Hatta birkaç hafta önce başkent Washington'da bir araya gelen ikiliden Ryan, görüşme sonrası Trump'ı desteklemeye “henüz hazır değilim” demişti.



Ryan ancak bugün Trump'a destek vereceğini duyurdu. Memleketi Wisconsin eyaletindeki Janesville gazetesinde makale kaleme alan Ryan, Trump ile fikir ayrılığı yaşasa da “anlaşamadıklarından daha çok ortak yönleri” olduğunu vurguladı.



“İnsanların hayatlarını iyileştirebilecek fikirlerimizi gerçeğe dönüştürebileceğine yardım edeceğinden eminim” diyen Ryan, iş adamının adaylığına “yeşil ışık” yaktı.



Cumhuriyetçi Parti içindeki birçok kişi Trump'ın adaylığına karşı çıkıyor. Özellikle eski başkanlardan George H.W. Bush ile George W. Bush partinin temmuz ayında adayının resmen duyurulacağı kurultaya katılmayacaklarını açıklamıştı.








Etiketler: Paul  Ryan  Dan  Donald  Trump  A  Sürpriz  Destek    haber

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