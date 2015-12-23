PATRONUNUN KAFASINI KESİP SELFİE ÇEKTİ
Fransa'da patronunu öldüren ve IŞİD'le bağlantısı olduğu düşünülen mahkum Yassin Salhi, cezaevinde intihar etti.
Fleury-Merogis cezaevi'nden yapılan açıklamada, haziran ayında, çalıştığı gaz üretim tesisindeki patronunu öldüren Salhi'nin çarşafla kendisini hücredeki demirlere asarak intihar ettiğini duyurdu.
Salhi, Lyon kenti yakınlarındaki çalıştığı gaz üretim tesisini patlatmaya çalışmış ve patronunun kafasını keserek tesisin çitlerine asmıştı.
Patronunu öldürüş biçimi IŞİD'in infaz yöntemine benzediği gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlatılsa da Salhi, cinayeti kişisel husumet nedeniyle işlediğini söylemiş ve IŞİD'le bağlantısını kabul etmemişti.
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