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patronunun kafasını kesip selfie çekti

PATRONUNUN KAFASINI KESİP SELFİE ÇEKTİ

Fransa'da patronunu öldüren ve IŞİD'le bağlantısı olduğu düşünülen mahkum Yassin Salhi, cezaevinde intihar etti.

Tarih : 23 Aralık 2015, 16:00
Puan Ver : Patronunun Kafasını Kesip Selfie Çekti(9/10)11


Fleury-Merogis cezaevi'nden yapılan açıklamada, haziran ayında,  çalıştığı gaz üretim tesisindeki patronunu öldüren Salhi'nin çarşafla kendisini  hücredeki demirlere asarak intihar ettiğini duyurdu.

 

Salhi, Lyon kenti yakınlarındaki çalıştığı gaz üretim tesisini  patlatmaya çalışmış ve patronunun kafasını keserek tesisin çitlerine asmıştı.

 

Patronunu öldürüş biçimi IŞİD'in infaz yöntemine benzediği  gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlatılsa da Salhi, cinayeti  kişisel husumet nedeniyle işlediğini söylemiş ve IŞİD'le bağlantısını kabul  etmemişti.








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