

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan 32 yaşındaki Savaş Yavuz'un, yanında usta olarak çalışan 46 yaşındaki Hasan Göçmen tarafından feci şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.



Sahte kimlik çıkararak kaçtığı Antalya'da yakalanan ve suçunu itiraf eden Göçmen'in içki masasında çıkan tartışma sırasında öldürdüğü patronunu 12 parçaya bölerek, kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu araziye attığı belirlendi.



Bursa'da 10 Ekim'de işlenen tüyler ürpertici cinayet polis ekiplerinin soruşturması sonucu aydınlatıldı. İddiaya göre, merkez Osmangazi İlçesi'nde camcı dükkanı bulunan ve bekar olduğu öğrenilen Savaş Yavuz, yanında çalışan Hasan Göçmen'in eşinden ayrı yaşadığı için oturduğu bekar evinde olay akşamı alkol almaya başladı.







İddiaya göre Savaş Yavuz gecenin ilerleyen saatlerinde, çalışanı olan Hasan Göçmen'den içki içmeye devam etmesini istedi. Alkolünde etkisiyle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Hasan Göçmen, eline geçirdiği satırla Savaş Yavuz'un boğazını keserek öldürüp, cesedini ise banyoda 12 parçaya ayırdı. Daha sonra cesedin parçalarını, Savaş Yavuz'un arabasına yükleyen Hasan Göçmen Merkez Yıldırım İlçesi Avdancık Köyü'nde kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu araziye giderek buraya attı.







Daha sonra öldürdüğü patronunun otomobilini, Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Doğa Parkı'na bırakan Hasan Göçmen, kaçtığı Antalya'da sahte kimlikle camcı ustası olarak çalışmaya başladı. Cinayetten haberi olmayan Savaş Yavuz'un ailesi ise 11 Ekim'de Yavuz Selim Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.







Başvuru üzerine, kayıplara karışan Hasan Göçmen polis tarafından şüpheli olarak aranmaya başlandı. Yürütülen soruşturma sonucu incelenen güvenlik kameralarında, Savaş Göçmen'in aracının 11 Ekim günü Avdancık Köyü'nde görüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Antalya'da olduğunu belirlediği Hasan Göçmen'i önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.







Polise verdiği ilk ifadede, suçunu itiraf eden Hasan Göçmen'in, “Benden, içki içmeme devam etmemi istedi. Ben kabul etmeyince önce tartıştık ardından kavga ettik. Satırla vurdum. Ölünce cesedi banyoda parçalayarak çöp poşetlerine doldurdum.







Daha sonra arı kovanlarının bulunduğu yere gelişi güzel attım” dediği öğrenildi. Hasan Göçmen'in verdiği ifade doğrultusunda Hasan Göçmen'in bekar evi ve arı kovanlarının bulunduğu bölgede polis geniş çaplı incele yaptı. Suç aleti satır ve Savaş Yavuz'un kıyafetleri ile kendisine ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.