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patronunu öldürdü, iş bulup evlendi, 12 yıl sonra yakalandı

PATRONUNU ÖLDÜRDÜ, İŞ BULUP EVLENDİ, 12 YIL SONRA YAKALANDI

Aksaray'da kendisini işten çıkartan patronunu tabanca ile öldürüp 2 bin 650 lirasını gasp ettikten sonra cinayetten ömür boyu, gasp suçundan da 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, 12 yıl sonra Adana polisi tarafından yakalandı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:03
Puan Ver : Patronunu Öldürdü, İş Bulup Evlendi, 12 Yıl Sonra Yakalandı(7/10)9


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde 21 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kuru bakliyat ticareti yapan İmdat Uçan (32), yanında çalışan Bülent A.'yı (47) 20 Ekim 2005 tarihinde işten çıkardı. Bülent A. işten çıktıktan 4 gün sonra bir arkadaşı ile İmdat Uçan'ın yolunu keserek tabanca ile vurup öldürdükten sonra cebindeki 2 bin 650 lira parayı da alıp kaçtı.

Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada, cinayeti Bülent A.'nın işlediği, yanında da arkadaşının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan arkadaşı mahkemeye çıkartılırken, Bülent A. ise kaçtı. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan Bülent A. ve arkadaşına dava açıldı. Dava sonunda firari cinayet sanığı Bülent A.'ya gıyabında cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, gasptan ise 7 yıl hapis cezası verildi. Arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.



 



kaynak:milliyet








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