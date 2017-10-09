PATRONLARDAN VİZE KRİZİ DEĞERLENDİRMESİ: İLERLEYEN GÜNLERDE PİYASA SAKİNLER
ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmede bulunan iş dünyası yöneticileri, piyasaların panikle ani reaksiyon verdiğini, ilerleyen günlerde normale döneceğini belirtti.
İş dünyası yöneticileri, ABD'nin Türkiye'den vize hizmetlerini askıya almasını ve Türkiye'nin buna verdiği vize misillemesini değerlendirdi. İşte, patronların ABD krizi açıklamaları:
"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, iki müttefik ülke arasında böyle bir şeyin yaşanmasını anlamakta güçlük çektiklerini belirterek, ABD tarafında art niyetler olduğunu düşündüklerini dile getirdi. ABD'ye hitaben "Sen bir taraftan terör örgütlerine destek ver, diğer taraftan Türk vatandaşlarını kendi ülkende tutukla; burada bir kişi tutuklandığında da böyle bir girişim yap" diyen Zorlu, bütün Türkiye'nin anlamakta zorluk çektiği bu durumu yine de diplomatik yollarla çözmenin yararı olduğunu söyledi.
"DETAYLARI ANLAŞILDIKÇA SAKİNLEŞME SÜRECİNE GİRECEKTİR"
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da şu anda temkinli şekilde olayları izlemek durumunda olduklarını belirterek, ABD'nin özel sektörünün Türkiye'de, Türkiye'deki bazı kuruluşların da ABD'de yatırımları bulunduğunu hatırlattı.
Bu tip olayların birtakım yeni teşebbüsleri daha sıkıntılı duruma götürdüğünü aktaran Kibar, bu durumun bir an evvel suhuletle çözülmesini beklediklerini ifade etti. Kibar, "Piyasalar panikle anlık reaksiyon veriyor ama yaşama anlık reaksiyonla gitmiyor. Biraz zaman geçtikçe, konunun detayları anlaşıldıkça daha sakinleşme sürecine girecektir." dedi.
"OLAYIN İLK GÜNÜNDE BÖYLE HAREKETLERİN OLMASI NORMAL"
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise "Siyasi olarak bir şey söyleyemem ama ekonomik olarak çok da olumlu etkisi olmayacağını öngörüyorum. Piyasalarda olayın ilk gününde böyle hareketlerin olması normal. Sonra oturur." yorumunu yaptı.
"GÖZDAĞI AMACI TAŞIĞI ORTADA"
Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, ABD'nin Türkiye'den vize hizmetini askıya almasının müttefikliğe ve hukuka yakışmayan bir davranış olduğunu bildirdi.
Bu kararın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmaların ve kalkışmanın izlerinin ABD büyükelçiliğinde çalışan kişilere doğru yaklaşınca gözdağı vermek amacıyla alındığını savunan Bolat, "Bunu büyükelçilik düzeyinde tebliğ ederek henüz işi devletler düzeyinde bir gerilime taşımadılar ama bir gözdağı amacı taşıdığı ortada. Buna karşılık Türkiye büyükelçiliği de aynı şekilde karşılık verdi. Türkiye burada tezinde elbette haklıdır." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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