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patlayıcı yaparken ellerinde infilak etti: 1 ölü 3 yaralı

PATLAYICI YAPARKEN ELLERİNDE İNFİLAK ETTİ: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Batman'da bomba yapmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi, patlayıcıların ellerinde infilak etmesiyle ağır şekilde yaralandı. Birinin öldüğü belirtiliyor.

Tarih : 06 Eylül 2015, 22:32
Puan Ver : Patlayıcı Yaparken Ellerinde İnfilak Etti: 1 Ölü 3 Yaralı(5/10)3


Batman'da bomba yapmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi, patlayıcıların ellerinde infilak etmesiyle ağır şekilde yaralandı. Birinin öldüğü belirtiliyor.



Batman'da PKK'li oldukları belirtilen 4 kişi, mahalle arasındaki bir parkta bomba yapmaya çalışırken patlayıcılar ellerinde patladı. Patlama sonrası 1 kişi ölürken 3 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.








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