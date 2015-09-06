PATLAYICI YAPARKEN ELLERİNDE İNFİLAK ETTİ: 1 ÖLÜ 3 YARALI
Batman'da bomba yapmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi, patlayıcıların ellerinde infilak etmesiyle ağır şekilde yaralandı. Birinin öldüğü belirtiliyor.
Batman'da bomba yapmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi, patlayıcıların ellerinde infilak etmesiyle ağır şekilde yaralandı. Birinin öldüğü belirtiliyor.
Batman'da PKK'li oldukları belirtilen 4 kişi, mahalle arasındaki bir parkta bomba yapmaya çalışırken patlayıcılar ellerinde patladı. Patlama sonrası 1 kişi ölürken 3 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
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