PATLAYICI ATAN TERÖRİSTLER HASTANEDE YAKALANDI
Pendik'te düzenlenen terör örgütü operasyonunda, çakmak tüpünün içine hazırlanmış parça tesirli el yapımı patlayıcıyı atarken yaralanan 1'i kadın 2 şüpheli tedavi için geldikleri hastanede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi'nde akşam saatlerinde duyulan patlama sesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, sesin, parça tesirli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çıktığını belirledi.
Polis, söz konusu yere yakın Çil Sokak'ta bir poşet içinde 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ile çevrede kan izleri olduğunu saptadı. Görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerine 1'i kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine elinden yaralanarak başvuran kişiyi incelemeye aldı.
Hastaneye sağ elinden yaralanarak başvuran kişinin, patlayıcıyı atarken yaralandığı ve kız arkadaşıyla tedaviye geldiği saptandı. Şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olay sırasında yanlarında olan 3. şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan elinden yaralı erkek şüpheli yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne, kadın şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabiplikte yapılan sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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