O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

patlayıcı atan teröristler hastanede yakalandı

PATLAYICI ATAN TERÖRİSTLER HASTANEDE YAKALANDI

Pendik'te düzenlenen terör örgütü operasyonunda, çakmak tüpünün içine hazırlanmış parça tesirli el yapımı patlayıcıyı atarken yaralanan 1'i kadın 2 şüpheli tedavi için geldikleri hastanede yakalandı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:12
Puan Ver : Patlayıcı Atan Teröristler Hastanede Yakalandı(8/10)7


Edinilen bilgiye göre, Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi'nde akşam saatlerinde duyulan patlama sesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, sesin, parça tesirli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çıktığını belirledi.

Polis, söz konusu yere yakın Çil Sokak'ta bir poşet içinde 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ile çevrede kan izleri olduğunu saptadı. Görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerine 1'i kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine elinden yaralanarak başvuran kişiyi incelemeye aldı.



Hastaneye sağ elinden yaralanarak başvuran kişinin, patlayıcıyı atarken yaralandığı ve kız arkadaşıyla tedaviye geldiği saptandı. Şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olay sırasında yanlarında olan 3. şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Gözaltına alınan elinden yaralı erkek şüpheli yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne, kadın şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabiplikte yapılan sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.








Etiketler: Patlayıcı  Atan  Teröristler  Hastanede  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER