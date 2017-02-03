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patlayan flaşlarla şoke oldu!

PATLAYAN FLAŞLARLA ŞOKE OLDU!

Ünlü oyuncular Başak Daşman ile Batuhan Begimgil, önceki akşam Etiler'deki polis çevirmesinde görüntülendiler.

Tarih : 03 Şubat 2017, 10:34
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Polis çevirmesi sırasında gazetecileri görünce panikleyen Başak Daşman ile Batuhan Begimgil, flaşların patlamasıyla şoke oldu.



Etiler'de polis memurunun iki kere yaptığı rutin Alkol kontrolünün ardından Begimgil, "Heyecanladım" dedi. Başak Daşman'ın, elindeki çiçekleri bir an bile bırakmaması dikkati çekti.

 



 



kaynak:samsunhaber








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