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patlamayan galaxy note 7'i ayırt etme yolları!

PATLAMAYAN GALAXY NOTE 7'İ AYIRT ETME YOLLARI!

Samsung, Galaxy Note 7'nin yaşadığı ve ne yazık ki insanların hayatını tehdit eden patlama vakaları nedeniyle, hem prestij hem de yaklaşık 1 milyar dolar kaybetti. Samsung, güvenli Galaxy Note 7 modellerini ayırt etmek için bir yöntem geliştirdi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 15:38
Puan Ver : Patlamayan Galaxy Note 7'i Ayırt Etme Yolları!(0/10)


Samsung, Galaxy Note 7'nin yaşadığı ve ne yazık ki insanların hayatını tehdit eden patlama vakaları nedeniyle, hem prestij hem de yaklaşık 1 milyar dolar kaybetti. Samsung, güvenli Galaxy Note 7 modellerini ayırt etmek için bir yöntem geliştirdi.



Güney Koreli teknoloji devinin tarihindeki en büyük hayal kırıklığının Galaxy Note 7 olduğunu söylersek, sanırız mübalağa etmiş olmayız. Samsung son derece ilginç bir uygulamaya imza atarak Note 5'den sonra Note 6'yı piyasaya sürmemiş ve yeni cihazının ismini Note 7 olarak belirlemişti. Bu akıllıca bir ticari hamleydi zira, teknoloji devi amiral gemisi S7 ile senkronizasyon yapmayı amaçlıyordu.



19 Ağustos'da resmen satışa sunulan cihaz; IP68 su ve toz geçirmezliği, İris Taraması ve üstün donanımıyla büyük gelecek vaat ediyordu.



Ne var ki bu gelecek, kumdan kale gibi yıkıldı. Şirket yöneticileri Eylül ayında, batarya temelli yangın problemleri yaşandığını itiraf etti. Hatta, tablet-telefon bir arazi aracının yanmasına da neden olmuştu. Güney Koreli firma, Amerika'da geniş çaplı bir geri çağırma operasyonuna imza attı. Gerek bu operasyon, gerek Amerika Tüketici Komisyonunun “Note 7 almayın çağrısı”, gerekse çakılan satışlar, Samsung'a yaklaşık 1 milyar dolara mal oldu.



Firma, bunun üzerine güvenli Note 7 modellerinin ayırt edilmesini sağlayacak bir rehber hazırladı.



Büyük Mavi S



Samsung'un güvenli modelleri, kutularındaki Büyük S simgesi ile ayırt edilebilecek. Barkod, kutunun sağ üst tarafında yer alacak.



IMEI Kontrolü



Mevcut kullanıcılar; Samsung'un sitesinden IMEI numarasını girerek, cihazlarının güvenli olup olmadığını öğrenebilecek.



Yeşil Durum Bildirimi



ZDNet'in haberine göre, dev şirket durum bildirimi menüsünde “Yeşil Batarya Simgesi” kullanarak, güvenilir olduğunu ispatlayacak.



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Etiketler: Patlamayan  Galaxy  Note  7  İ  Ayırt  Etme  Yolları    haber

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