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patlamaya hazır pkk bombaları ele geçirildi

PATLAMAYA HAZIR PKK BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

Muş'un Bulanık ilçesinde teröristlerce bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış içi çivi dolu piknik tüpleri ve kablo bulundu.

Tarih : 28 Kasım 2015, 11:40
Puan Ver : Patlamaya Hazır Pkk Bombaları Ele Geçirildi(7/10)4


Muş'un Bulanık ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış içi çivi dolu piknik tüpleri ve kablo ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dokuzpınar köyü Dizüstü mezrasında düzenlenen "Şehit Jandarma Başçavuş Erdinç Aydın-18" operasyonunda arazide etrafı taşlarla çevrilmiş alanda arama gerçekleştirildi.



Aramada, çuvallara gizlenmiş 8'inin içine inşaat çivisi doldurul muş 15 piknik tüpü ve 4 kilogram inşaat çivisi ile 100 metre kablo bulundu.



Adli makamlardan alınan arama kararıyla çevredeki evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi.

 








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