Vücudundan 100'ün üzerinde bilye çıkarılan 27 yaşındaki Seven, dün solunum makinesinden çıkarıldı.







ZAFER İŞARETİ YAPTI







Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen bombalı saldırıda yaralananlar arasında bulunan Doktor Çağla Seven, akşam saatlerinde sağlık bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktan alınan Seven, ambulansa konularak Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Sedyeyle ambulanstan alınan Seven, kendisini karşılamaya gelen kalabalığın alkışları ve sloganları eşliğinde yoğun bakım servisine yatırılmak üzere hastane kapısından içeri götürüldü. Bu sırada Seven'in arkadaşlarından birinin 'Seni seviyoruz Çağla' diye seslendiği duyuldu. Alkışlara, güçlükle kaldırdığı eliyle zafer işareti yaparak karşılık veren Seven'in bazı arkadaşlarının da gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.