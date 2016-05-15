

Diyarbakır'daki patlamada kaybolan 12 kişi DNA ile belirlenecekDİYARBAKIR'ın Dürümlü Mezrası'nda 4 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı PKK'lıların 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği olayda kaybolan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.







DİYARBAKIR'ın Dürümlü Mezrası'nda 4 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı PKK'lıların 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği olayda kaybolan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Mezrada incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kimlikleri tespit edilemeyen vatandaşlarla ilgili DNA çalışmaları yapıldığını belirterek, "Örnekler alındı ve dün gece itibariyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Onların kimlik tespitleri yapıldıktan sonra cenazeleri ailelerine teslim edeceğiz" dedi. Yetkililer, PKK'lıların bomba yüklü kamyonla Diyarbakır'da büyük bir saldırı yapmayı planladığını değerlendirdiklerini söyledi.