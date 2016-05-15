O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

patlamada kaybolan 12 kişi dna ile belirlenecek!

PATLAMADA KAYBOLAN 12 KİŞİ DNA İLE BELİRLENECEK!

Diyarbakır'daki patlamada kaybolan 12 kişi DNA ile belirlenecekDİYARBAKIR'ın Dürümlü Mezrası'nda 4 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı PKK'lıların 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği olayda kaybolan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 08:15
Puan Ver : Patlamada Kaybolan 12 Kişi Dna İle Belirlenecek!(9/10)9


Diyarbakır'daki patlamada kaybolan 12 kişi DNA ile belirlenecekDİYARBAKIR'ın Dürümlü Mezrası'nda 4 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı PKK'lıların 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği olayda kaybolan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.



DİYARBAKIR'ın Dürümlü Mezrası'nda 4 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı PKK'lıların 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği olayda kaybolan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Mezrada incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kimlikleri tespit edilemeyen vatandaşlarla ilgili DNA çalışmaları yapıldığını belirterek, "Örnekler alındı ve dün gece itibariyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Onların kimlik tespitleri yapıldıktan sonra cenazeleri ailelerine teslim edeceğiz" dedi. Yetkililer, PKK'lıların bomba yüklü kamyonla Diyarbakır'da büyük bir saldırı yapmayı planladığını değerlendirdiklerini söyledi.








Etiketler: Patlamada  Kaybolan  12  Kişi  Dna  İle  Belirlenecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER