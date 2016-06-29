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patlama sonrası thy'den bilet açıklaması

PATLAMA SONRASI THY'DEN BİLET AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısı sebebiyle bilet değişim ve iptallerinde kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:13
Puan Ver : Patlama Sonrası Thy'den Bilet Açıklaması(8/10)7


Açıklamada ‘28 Haziran-05 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı tüm seferlere kayıtlı yolcuların, 31 Temmuz 2016 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla tüm rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır' denildi.



“BİLETLER İÇİN ÜCRETSİZ İADE MÜMKÜN OLACAK”



Ayrıca bunun yanı sıra hiç kullanılmamış biletler için ücretsiz iade mümkün olacak. Bilet süresini uzatmak isteyen yolcular ise herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeksizin biletin geçerliliğini 31 Temmuz'a kadar uzatılabilecek. Yolcular seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumları THY'nin web sitesi veya çağrı merkezimizden öğrenebilecekler.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan bir başka açıklamada ise, Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlara başlandığı belirtilerek, "Yolcularımızın oluşabilecek aksaklıklara karşı mağduriyet yaşamamaları adına güncel uçuş bilgilerini, web sitemiz ve çağrı merkezimizden takip ederek havalimanına gelmeleri önemle rica olunur" denildi.



Açıklamada, karşılıklı Amerika uçuşları da dahil olmak üzere tüm seferlerin devam ettirildiği vurgulandı.








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