PATLAK LASTİK FACİA GETİRDİ
Kaza saat 21.00 sıralarında E- 88 Karayolu Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı köyü mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden Çorum'un Alaca ilçesine gitmekte olan İnşaat Mühendisi Hüseyin Şirin (26) yönetimindeki 06 HC plakalı otomobil Hacıfakılı köyü yakınlarında, iddiaya göre otomobilin sağ arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Otomobilin takla atması esnasında dışarı fırlayan sürücü Hüseyin Şirin, kardeşi Mahmut Şirin (16) ve Enes Tanış ile otomobilde sıkışan Mustafa Özkan ve soyadı öğrenilemeyen Serkan isimli kişi hayatını kaybetti.
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