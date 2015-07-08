Çoğumuzun aslında varlığının farkında bile olmadığı ancak fark ettirmeden cebimizden her yıl yüzlerce dolar çekip alan patent trollerini daha önce duymuş muydunuz?



Çoğumuzun aslında varlığının farkında bile olmadığı ancak fark ettirmeden cebimizden her yıl yüzlerce dolar çekip alan patent trollerini daha önce duymuş muydunuz?



Patent trolluğu, son yıllarda teknoloji dünyasının başına bela olmuş en büyük dertlerden biri olarak kabul ediliyor. Öyle ki, Bill Gates'ten Tim Cook'a, Google'ın, HTC'nin, LG'nin, Samsung'un, Sony'nin veya diğer dev teknoloji üreticilerinin bir araya gelerek çözüm aradığı sorunların başında da patent trolleri geliyor.



Peki, teknoloji dünyasını bu kadar rahatsız eden patent trolleri nedir, nasıl çalışırlar ve cebimizden nasıl para çalarlar?



Patent trolü, aslında kendisinin geliştirmediği, kendisinin emek harcamadığı, kendisinin katkıda bulunmadığı bir teknolojiyi yasal açıklardan faydalanarak, biraz kurnazlık, biraz da teknik bilgi sayesinde kendi adına patentlenerek daha sonra bu teknolojiyi kullanan herkesten yüksek patent lisans ücretleri talep etmek suretiyle büyük kazançlar sağlayan, üçkağıtçılardır.



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