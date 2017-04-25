İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerde kilosu 4 liraya kadar çıkan taze patateste ilk hasat Adana ve İzmir Ödemiş'te başladı. Ülke genelindeki hallerde fiyatı değişkenlik gösteren patates en ucuz Adana ve Mersin halinde en pahalı ise İstanbul Hali'nde satılıyor.



Sektör temsilcileri, taze patatesin çıkmasıyla birlikte depocuların telaşa kapılıp, ellerindeki ürünü piyasaya sürdüğünü , böylece patates fiyatlarının düşeceğine dikkat çekiyor.







İhracat, dondurulmuş kızartmalık patates, cips ve depolarda bekletilen patates derken, dar gelirlinin temel gıda maddelerinden patatesin kilosu bazı illerde 4-5 liraya kadar yükseldi. Pazar ve market tezgahlarında eski patatesin kilosunun 3 lirayı aştığını gören vandaşlar halde 4 lirayı bulan taze patatesin yanına bile yaklaşamıyor. Vatandaşlar, üreticiden ziyade parayı aracıların kazandığını, bunun da sofraya zam olarak yansıdığını ileri sürüyor.







İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin derlediği bilgiye göre, en ucuz patates Mersin ve Adana' Hali'nde satılıyor. Ödemiş ve Adana'da başlayan yeni ürün hasadıyla birlikte depolardaki eski patatesler piyasaya sürüldü. Ancak turfanda patates şimdilik fiyatların düşüremedi.







kaynak:milliyet