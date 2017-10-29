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Patates Tarlasında Beş Bin Yıllık Heykelcik Bulundu

PATATES TARLASINDA BEŞ BİN YILLIK HEYKELCİK BULUNDU

Rusya'daki eski bir patates tarlasında çalışmalar yürüten arkeologlar, tarihi Bronz Çağı'na kadar ulaşan çeşitli eşyalar ve bir mezar alanı buldu.

Tarih : 29 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Patates Tarlasında Beş Bin Yıllık Heykelcik Bulundu(7/10)3

Rusya'nın Novosibirsk şehrindeki kazı alanında arkeologlar, beş bin yıllık olduğu düşünülen bir heykelcik buldu. Arkeologlar Novosibirsk'teki Ob Nehri yakınlarındaki bir patates tarlasında bulunan ve üst kısmında tüy şeklinde bir saç süsü veya hale olduğu düşünülen heykelciğin hangi maddeden yapıldığını bilmediklerini söyledi.

"KESİNLİKLE BENZERSİZ"

Tüy şeklindeki saç süslerinin antik Sibirya'da yaygın olmadığını ve bu yeni buluşun bu yüzden büyük önem taşıdığını belirten arkeolog Vyacheslav Molodin, kazı alanında bulunan bütün eşyaların "kesinlikle benzersiz" olduğunu söyledi.

KIYAFETLERE DİKİLMEK İÇİN KULLANILIYORMUŞ

Kazı lideri Doktor Natalia Basova, bulunan diğer eşyaların öneminden bahsetti. Basova, "Kemikten yapılmış bir kuş heykelciği bulduk. Bu heykelciğin kıyafetlerin üzerine dikildiğini veya kolye tarzı bir süs eşyası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda mamut dişi, kum taşı, huş ağacı ve bilinmeyen başka bir organik materyalden yapılmış insan benzeri bir heykelcik de bulduk. Kuş heykelciği gibi, insan benzeri heykelciğin de üstünde küçük delikler olması sebebiyle yine kıyafetlere dikilmek için kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

MEZARLIK BRONZ ÇAĞI'NDAN

Heykelcikler dışında bir de mezar alanı bulan arkeologlar, alanın yapısı sebebiyle mezarlığın Bronz Çağ'daki Krotovo kültürüne ait olduğunu düşünüyor.Kazı çalışması devam ederken, çıkarılan heykelcik ve diğer eşyalar arkeologlar tarafından inceleme altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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