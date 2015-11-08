DÜNYADA enflasyon oranının en yüksek olduğu ülke Venezüella'da, fast food restoranlarında standart bir patates yemek için resmi rakamlara göre 79 doları gözden çıkarmak zorunda kalacak. Daha fazla patates yemek isteyenler ise 126 dolar ödeyecek.



Türkiye'de bu ürünün standart boyu için ödenen para 4.5 lira. Yani Türkiye'de Venezuela'da alınacak büyük boy patatesten tam 80 tane alınabiliyor. AP'nin haberine göre, Venezuela, geçen yıl patates ithalatının yüzde 85 azalmasından dolayı ocak ayında patates kızartmalarını ülkedeki 100'den fazla mağazasından fast-food zincirinin menüsünden çıkarmıştı. Şirket, hafta başında sosyal medya üzerinden ve sokaklardaki büyük billboardlardan satışların yeniden başladığını duyurdu. Hatta sosyal medya üzerinden geri sayımlara bile başladılar.