

Ege Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, palm yağında kanserojen olarak nitelendirilen 3-MCPD maddesinin patates cipslerinde fazla miktarda olduğu tespit edildi...Buna göre, çocukların tükettiği cipslerin bazılarından 2 paket yemek, AB Gıda Güvenliği Kurumu'nun belirlediği maksimum tolere edilebilir dozun aşılmasına neden oluyor



Gıda bulaşanı ‘3-MCPD' ve ‘glisidil esteri' geçtiğimiz günlerde kamuoyunda geniş yankı bulan palm yağı tartışmasıyla gündeme geldi. Palm yağının ısıl işlemden geçirilmesi esnasında ortaya çıkan bu 2 maddenin AB Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından kanserojen olarak nitelendirilmesi sonrası bu maddeyi barındıran ürünlere yönelik tartışmalar da baş gösterdi.







Tanınmış bir çikolata fındık ezmesi markasıyla simgeleşen tartışma aslında birçok gıda ürününü ilgilendiriyor. Çünkü 3-MCPD ile glisidil esterlerine bebek mamalarından fast food ürünlerine, bisküvilerden süt ürünlerine işlenmiş birçok gıdada rastlanıyor. O ürünlerden biri de hedef kitlesi daha çok çocuklar olan patates cipsleri. Cipslerde bu maddelerin hangi oranda bulunduğunu ise Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin geçtiğimiz yıl yaptığı araştırma ortaya koyuyor.







Yetişkine bile 2 paket







Araştırma, piyasada 4 firma tarafından satışa sunulan 12 markanın laboratuvar analizine dayanıyor. Çeşitli marketlerden 12 markayı 1 yıl arayla iki kez alan bilim insanlarının, Gıda Mühendisliği Bölümü Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı'nın laboratuvarında gerçekleştirdikleri testlere göre, 2015'te satın alınan cipslerden 4'ünün 3-MCPD miktarı EFSA'nın sınır değeri olan 2 mikrogramın üzerinde çıktı. En yüksek değere 2.99 mikrogramla D1 olarak işaretlenen cips paketinde rastlanırken, 70 kilogram ağırlığındaki bir bireyin bu 4 patates cipsinden herhangi birinden 2 paket yemesi halinde sınır değeri aşacağı hesaplandı. Analize tabi tutulan 12 markanın 2'sinde de değer 1 mikrogramın üzerinde bulunurken, 2 markada 5, diğer bir markada 6 ve diğer markada da 7 paket cips tüketilmesi halinde metobolizmaya karışacak 3-MCPD miktarının sınır değere ulaşacağı belirlendi. Yine glisidil esterlerine yönelik ölçümlerde de 2015'e ait ürünlerden bazı markalarda 5 mikrogramı aşan miktarlar tespit edildi.







kaynak:milliyet