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patates başakçıları polise rağmen tarladan çıkmadı

PATATES BAŞAKÇILARI POLİSE RAĞMEN TARLADAN ÇIKMADI

Adana'da üreticinin şikayeti üzerine, erkenci patates hasadı yapılan bir tarlaya başak toplamak için akın eden vatandaşları alandan uzaklaştırmak için polis devreye girdi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:19
Puan Ver : Patates Başakçıları Polise Rağmen Tarladan Çıkmadı(8/10)7


Adana'da üreticinin şikayeti üzerine, erkenci patates hasadı yapılan bir tarlaya başak toplamak için akın eden vatandaşları alandan uzaklaştırmak için polis devreye girdi. Ancak polisin araçtan megafonla yaptığı anonslara ve birebir uyarılarına rağmen başak toplayanlar tarladan uzun süre uzaklaştırılamadı.



Yılda 3 ayrı ürün ekimi yapılabilen bereketli toprakları ile ünlü Adana'da erkenci patates hasadına başlandı. Tarlada kilosu 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan patates, pazarda 1.5 ile 2 lira, markette ise kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Vatandaşın mutfakta en fazla kullandığı sebzelerden biri olan patatesin fiyatındaki artışın da etkisiyle vatandaşlar, bedava patates toplayabilmek için hasat yapılan tarlalara akın etti. Henüz hasat edilen ürünleri tarladan götürmeden yüzlerce vatandaşın alana akın etmesi üzerine üretici polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan megafonla defalarca vatandaşları "Lütfen tarlayı boşaltın. Tarla sahibi başak toplamanızı istemiyor" diye uyardı. Ancak buna rağmen başak toplayanlar tarladan çıkmadığı gibi bazıları başağı bırakıp tarla sahibinin torbaladığı patatesleri de toplamaya başladı. Bunun üzerine polis megafonla bu kez "Başak toplayanlar tarlayı hemen terk edin. Aksi takdirde hırsızlıktan işlem yapmak zorunda kalacağız" diye anons etti. Ancak buna rağmen başakçılar tarlayı terk etmedi. Polis, araçtan inip tarlaya girerek, tarla sahibinin önderliğinde başakçıları tek tek çıkarmaya çalıştı. Tarla sahibi, "Ya arkadaş, başağı toplasınlar anladık da. Bakın benim sattığım patatesi toplamaya başladılar" diye isyan etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Patates  Başakçıları  Polise  Rağmen  Tarladan  Çıkmadı    haber

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