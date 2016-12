Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.











Buna göre, pastırmada, çemen hariç olmak üzere nem miktarı, kütlece en çok yüzde 50 olacak. Söz konusu oran daha önce yüzde 45 olarak belirlenmişti.











Tebliğ kapsamında emülsifiye et ürünü üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvı yağ kullanılabilecek.