Yaklaşık 10 gündür devam eden "pastırma sıcakları"nın yarın sona ermesi ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarının ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşmesi bekleniyor.



Pastırmanın bu dönemde hazırlanmasından dolayı bu döneme "pastırma sıcakları" denildiğini kaydeden Şen, "Söz konusu sıcaklar ekimin son haftası ile kasımın ortalarında görülür. Bu dönemde gündüz güneşten dolayı fazla ısınma oluyor. Geceleri ise gökyüzü açık olduğu için aşırı soğuma meydana geliyor. Bundan dolayı gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı açılıyor. Bu dönemin en belirgin özelliği bu" dedi.



"KIŞ YAVAŞ YAVAŞ GELİYOR"



Prof. Dr. Şen, yavaş yavaş bu sıcaklıkların sonuna gelindiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Pastırma sıcaklarının son demlerini yaşıyoruz. Cumartesi son gün. Cumartesinden sonra hava mevsim normallerine dönüyor. Hava sıcaklıkları, ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşecek. Özellikle doğu bölgesinde sıcaklıklarda azalma bekliyoruz. Bu bölgede yaklaşık 5-6 derece, batı bölgelerinde de 4-5 derece kadar düşecek. Artık pastırma sıcaklarının da bitmesiyle yavaş yavaş kış geliyor. Bu ayın sonuna doğru doğuya kışın geleceğini söyleyebiliriz. Sonra yavaş yavaş batıya doğru ilerleyecek. Ocak civarında da tüm ülkeyi etkisini altına almış olacak."