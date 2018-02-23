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Passolig resmen açıkladı! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geride bıraktı

PASSOLİG RESMEN AÇIKLADI! FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarındaki doluluk ortalamasında Beşiktaş'ı geçerek, Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Passolig Resmen Açıkladı! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Geride Bıraktı(9/10)5

Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray 38 bin 731 seyirci ortalamasıyla üç büyük takım arasında ilk sıradaki yerini korurken, sarı-lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yükseltip Beşiktaş'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Fenerbahçe şimdiye kadar ev sahibi olduğu maçları ortalama 29 bin 429 seyirci karşısında oynadı.

Ülker Stadı'nda geçen sezon ligin ilk 22 haftasında ortalama 19 bin 872 taraftarın tribünden desteklediği sarı-lacivertli ekip, bu sezon aynı dönemde seyirci ortalamasını yüzde 48 oranında artırmayı başardı.

Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgi gösterdiği karşılaşma ise Beşiktaş ile oynanan derbi oldu. Bu maçı 44 bin 690 Fenerbahçe taraftarı izledi.

BEŞİKTAŞ YÜZDE 9 SEYİRCİ KAYBI YAŞADI

Geçen sezon Vodafone Park'ta maçlarını 32 bin 128 seyirci ortalamasıyla oynayan Beşiktaş ise bu sezon yüzde 9 oranında seyirci kaybı yaşadı.

İç sahada biri cezası nedeniyle seyircisinden yoksun 10 maça çıkan siyah-beyazlıların, ortalama 28 bin 993 taraftarı tribünlerde yer aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'ta en çok ilgiyi Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı derbiyi 39 bin 492 Beşiktaşlı takip etti.

EN FAZLA KART GALATASARAYLILARDA

Toplam satışı 3 milyon 600 bini geçen Passolig kartına en fazla ilgiyi Galatasaraylılar gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar 672 bin 74 kart satın aldı. Galatasaraylıları 645 bin 964 kartla Fenerbahçeliler, 613 bin 388 kartla da Beşiktaşlılar izliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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