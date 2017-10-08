PASİFİK'TE ADA ÜLKESİ TONGA'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Pasifik Okyanusu'nda küçük bir ada ülkesi olan Tonga'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu'nda denizin 10 kilometre derinliğinde küçük bir ada ülkesi olan Tonga'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tonga adasının 153 kilometre kuzeybatısında meydana geldi.
DERİNLİK 10 KİLOMETRE
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, merkezi Tonga'nın Pangai kentinin 153 kilometre kuzeybatısında belirlenen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü de 6.1 olarak açıkladı.ADADA 36 YERLEŞİM YERİ BULUNUYOR
Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan bir ada devleti olan Tonga, 169 ada ve mercan adasından oluşuyor ve bu adaların yalnızca 36 tanesinde yerleşim bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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