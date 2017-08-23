PASİFİK OKYANUSU'NDAKİ KAZALARIN ARDINDAN FİLO KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!
ABD savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu'nda operasyonlar sırasında geçirdiği kazalar, filo komutanını işinden etti.
"YETENEĞİNE OLAN GÜVENİ KAYBOLDU"
ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, yaptığı kısa açıklamada ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Joseph Aucoin'in komuta yeteneğine olan güveninin kaybolması nedeniyle görevden alındığını bildirdi. Pasifik'te görev yapan tüm gemilere bakım yapılacağını belirten Swift, her geminin uzman değerlendirmesinden geçeceğini söyledi.
OCAK AYINDAN BERİ 4 KAZA YAŞANDI
Ocak ayının sonundan bu yana Pasifik Okyanusu'nda dört kaza yaşanmış, kazalar nedeniyle bazı denizciler ölmüş bazıları da kaybolmuştu. Swift, yaşanan 4 kazanın "benzersiz" olduğunu ancak birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.
Donanma tarafından yapılan açıklamada, Aucoin'in yerine Tümamiral Phillip Sawyer'ın geçeceği bildirildi.
PAZARTESİ GÜNÜ ABD GEMİSİ KAZA YAPMIŞTI
Pazartesi günü, ABD Donanmasına ait USS John McCain savaş gemisi, Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmış, 10 ABD askeri kaybolmuş, 5 asker yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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