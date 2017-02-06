Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda olaylı geçen derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den Robin van Persie'nin yaptığı hareketler damgasını vurdu.



Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin Dusko Tosic ile yaşadığı olay sırasında ise elini şortunun içine sokması ise büyük tepki gördü. Yaşanan bu olayların ardından yıllar önce Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'nın aldığı 7 aylık cezayı akıllara getirdi.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda olaylı geçen derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den Robin van Persie'nin yaptığı hareketler damgasını vurdu.







kaynak:sabah







