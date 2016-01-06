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pascal nouma'dan acun'a ilginç mesaj

PASCAL NOUMA'DAN ACUN'A İLGİNÇ MESAJ

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören “4 Büyükler Salon Turnuvası”nda kavga çıktı! Ülkemizde gönüllere taht kurmayı başaran Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Pascal Nouma, konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı'ya ilginç bir çıkışta bulundu.

Tarih : 06 Ocak 2016, 10:31
Puan Ver : Pascal Nouma'dan Acun'a İlginç Mesaj(8/10)7


Dün akşam yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği “4 Büyükler Salon Turnuvası”nda kavga çıktı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede Ali Güneş ile Ahmet Dursun birbirine girdi!



Bu kavga üzerine ise Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, kişisel Twitter hesabı üzerinden Acun Ilıcalı'ya hitaben bir tweet attı. Pascal Nouma'nın bu tweet'i sosyal medya üzerinde büyük ilgi topladı.



Pascal Nouma tweet'inde “Acun'un beni niye çağırmadığını anladım” yazdı.










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