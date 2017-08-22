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Pascal Nouma, Hakan Hepcan'a Çıkıştı: Sıkıyorsa Benim Yüzüme Maymun Desin

PASCAL NOUMA, HAKAN HEPCAN'A ÇIKIŞTI: SIKIYORSA BENİM YÜZÜME MAYMUN DESİN

Ünlü eski futbolcu Pascal Nouma, "Benim de rengim siyah. Gomis'in ya da benim suratıma 'maymun' desenize, var mı o yürek?" dedi.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Pascal Nouma, Hakan Hepcan'a Çıkıştı: Sıkıyorsa Benim Yüzüme Maymun Desin(6/10)2

Galatasaray'ın futbolcusu Gomis'e sosyal medya hesabından 'Maymun' diyerek ırkçılık yapan Hakan Hepcan'a bir tepki de Pascal Nouma'dan geldi.

Eski futbolcu Pascal Nouma sosyal medya hesabından Hakan Hepcan'ın Gomis ile ilgili ırkçı paylaşımına sert tepki gösterdi.

"SIKIYORSA YÜZÜMÜZE SÖYLESİN"

Nouma sitemini "Herkes bir haddini bilsin, benimde rengim siyah, Gomis'in ya da benim suratıma 'maymun' desenize var mı o yürek?" sözleriyle dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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