PASCAL NOUMA, GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN SKORUNU VERDİ
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan Fransız oyuncu Pascal Nouma, bir alışveriş merkezinde oyun turnuvasına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Nouma, ligin 9. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında skor tahmininde bulundu.
Nouma, şunları söyledi:
"Belki 16 belki 17 sene önce futbolu bıraktım ama maç Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe orada iyi oynuyor. Galatasaray da çok iyi oynuyor. Bence 0-0 biter. Bence bu sene şampiyon Beşiktaş olur. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi oynuyorlar."
Kaynak: haberinburada
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