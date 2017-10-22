Bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan Fransız oyuncu Pascal Nouma, bir alışveriş merkezinde oyun turnuvasına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Nouma, ligin 9. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında skor tahmininde bulundu.

Nouma, şunları söyledi:

"Belki 16 belki 17 sene önce futbolu bıraktım ama maç Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe orada iyi oynuyor. Galatasaray da çok iyi oynuyor. Bence 0-0 biter. Bence bu sene şampiyon Beşiktaş olur. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi oynuyorlar."

Kaynak: haberinburada