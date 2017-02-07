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pascal nouma: benden özür dilesinler!

PASCAL NOUMA: BENDEN ÖZÜR DİLESİNLER!

2003 yılında Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası elini şortuna soktuğu için TFF'den 7 ay ceza alan Pascal Nouma, Van Persie'nin pozisyonunu değerlendirdi:

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:26
Puan Ver : Pascal Nouma: Benden Özür Dilesinler!(10/10)12


2003 yılında Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası elini şortuna soktuğu için TFF'den 7 ay ceza alan Pascal Nouma, Van Persie'nin pozisyonunu değerlendirdi: "Robin van Persie maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı durdu. Maçtan sonra telefonum susmadı. Herkes fikrimi soruyor. Hiçbir sporcunun benim gibi 7 ay ceza almasını istemem. Benim futbol hayatımı bitirdiler. İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa ya ona da aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler. Beni linç etmişlerdi."



TOSİC'E PARA CEZASI GELİYOR

Tosic, derbide gördüğü kırmızı kart için özür diledi. Ne var ki Beşiktaş yönetimi, Sırp savunmacıya 50 bin lira ceza vermeye hazırlanıyor. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, "Tosic güvendiğimiz bir isim. Ama sinirlerine hakim olmalıydı. Para cezası alacak" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pascal  Nouma  Benden  Özür  Dilesinler    haber

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