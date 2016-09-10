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pascal nouma aranıyor

PASCAL NOUMA ARANIYOR

Bahis çetesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan eski futbolcu Pascal Nouma'nın çetenin reklamlarında yer alarak “Suçu ve suçluyu övmek”le suçlanıyor

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:09
Puan Ver : Pascal Nouma Aranıyor(7/10)4


Türkiye'yi 12 milyar TL zarara uğratan bahis çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Eski futbolcu Nouma'nın çetenin reklamlarında yer alarak “Suçu ve suçluyu övmek”le suçlandığı belirtildi. Son 8 yılda Türkiye'yi 12 milyar lira zarara uğratan uluslararası bahis çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında aranan eski futbolcu Pascal Nouma, çetenin bahis reklamlarında yer alarak "Suçu ve suçluyu övmek"le suçlanıyor. Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağının başı Veysel Şahin ve onun koruması Halil Falyalı ise halen firari.








Etiketler: Pascal  Nouma  Aranıyor    haber

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