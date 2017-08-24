Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki besiciler, büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını bayrama sayılı günler kala canlı hayvan pazarına getirerek satışa çıkardı. Sıkı pazarlıkların yürütüldüğü pazarda, Patnos ilçesinde 35 yıldır besicilik yapan İsmet Kılıç (45) da 1 yaşından itibaren beslemeye başladığı ve kentte de ilgi odağı olan "Paşa" isimli kurbanlığına müşteri bulmaya çalışıyor. Kılıç, bir ton 350 kilogram ağırlığındaki, kendi boyundan daha yüksek olan boğasını kilosu ve fiyatı nedeniyle satmakta güçlük çekince ilginç bir yönteme başvurdu. Kılıç, Paşa'yı alana, kurban etini muhafaza edebileceği derin dondurucu hediye edecek.

"SADECE ETİ 800 KİLOYA YAKIN"

Besici Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paşa'ya 2 yıldır özenle baktığını anlattı. Boğanın 1 ton 350 kilograma ulaştığını söyleyen Kılıç, "Paşa'nın fiyatı 26 bin lira. Bu fiyata alan olursa üzerine de derin dondurucu vereceğiz." dedi. Paşa'ya 2 yıldır özenle baktığını anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece eti 800 kiloya yakın, çok güzel hayvan. Paşa'ya çok alıştım, satarsam da bunun gibi bulamam. Bir yandan da ondan ayrılmak istemiyorum, satarsam üzülürüm ama Paşa gibi başka bir hayvan bulacağız inşallah. 10 yaşımdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle iri ve büyük bir hayvanım oldu."

"PAŞA'NIN NAMINI KAHVEHANEDE DUYDUK"

Vatandaşlardan Muzaffer Tutak ise kalabalık bir aile olduklarını ve 7 kişi olarak Paşa'yı almaya niyetlendiklerini söyledi.

Arkadaşları ile anlaşmaları halinde Paşa'yı almayı düşündüklerini belirten Tutak, şunları kaydetti:

"Kalabalık aileyiz, bu kiloda bir hayvan arıyorduk. Kılıç ona çok iyi bakmış. Nasip olursa hayatımızda ilk defa böyle bir hayvan almış olacağız. Paşa'nın namı öyle bir yayılmış ki kahvehanede duyduk. Aile üyeleri ve arkadaşlarla görüşüp pazara geleceğiz, inşallah Paşa'yı biz alırız."

Kaynak: haberinburada