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PASAPORTLARDA YENİ DÖNEM! KİM NE KADAR ÖDEYECEK?


PASAPORTLARDA YENİ DÖNEM! KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Tarih : 01 Kasım 2016, 08:24
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Resmi gazete'de olağanüstü hal kapsamında (OHAL) önceki gün yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen pasaport ve ehliyet işlemleri, polisten alınarak 1 yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mutabakat  doğrultusunda hazırlanan ve çiplerinde parmak izi verilerini içeren pasaportlar ise bugünden itibaren verilmeye başlanacak.



İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında varılan mutabakata göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen  üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilmesi için şartlardan biri olan AB'ye uyumlu yeni pasaportlar hazırlandı.



AB ile vize muafiyeti çerçevesinde, mevcut pasaportlar, parmak izi  verilerinin yüklü olmaması nedeniyle, AB şartlarına uyumlu değildi. Uygulamaya  konulacak yeni pasaportların hazırlıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve  Güvenli Belge Daire Başkanlığınca, 1 Haziran'da tamamlandı. Ancak mevcut  pasaportların tüketilmesi amacıyla uygulama için 1 Kasım tarihi beklendi.



Yeni pasaportların çiplerinde, biometrik data ve kişinin parmak izinin  yanı sıra kişiye ait ad, soyad, doğum yeri-tarihi, uyruk, kimlik ve pasaport  numarası, cinsiyet gibi kişisel veriler de bulunacak.








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