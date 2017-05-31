PASAPORTLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Türk vatandaşlarının, AB üyesi Schengen ülkelerine vizesiz girişinde atılacak adımlardan birisi olan 'üçüncü kuşak pasaportlar' için düğmeye basıldı.
Pasaportların yaz sonuna doğru basılmaya başlanması bekleniyor.
Geçerlilik süresi bulunan mevcut pasaportları, üçüncü kuşak pasaportlarla değiştirmek isteyenlerden sadece defter ücreti alınması öngörülüyor.
Mevcut pasaportlara göre daha güvenli olan üçüncü kuşak pasaportları basacak makineleri görmek için bir Türk heyeti, makinelerin bulunduğu ülkeye gitti.
kaynak:sabah
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